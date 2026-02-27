Rețeaua Moscovei din umbră: Cum doi moldoveni cu cetățenia rusă, coordonați de FSB, au încercat să se infiltreze în politica din R. Moldova

Doi moldoveni, care dețin și cetățenia Federației Ruse, au fost implicați într-o operațiune complexă de influențare politică și socială în Republica Moldova, coordonată de ofițerii Serviciului Federal rus de Securitate (FSB). Este vorba despre Alexandr Ciuprin și Ludmila Corsun – ultima fiind pretendent la funcția de președinte al R. Moldova în cadrul alegerilor din 2024.

începând cu anul 2024, cei doi au întreprins multiple tentative de a se infiltra în proiecte politice, civice și culturale, cu scopul de a influența agenda publică și de a redistribui resursele de soft power rusesc.

Activitatea lui Ciuprin și Corsun era coordonată direct de Vladimir Suhinin, ofițer în cadrul FSB, cu gradul de locotenent-colonel. Suhinin, în vârstă de 42 de ani, avea rol de curator, oferind însărcinări clare privind pătrunderea în mediul politic, identificarea persoanelor influente și construirea unor rețele de loialitate. Strategia viza integrarea treptată în cercuri decizionale și poziționarea în proximitatea centrelor de putere.

Cine este Alexandr Ciuprin

Ciuprin locuiește de mai mulți ani în regiunea Moscova. Acesta a construit în Rusia o carieră discretă, combinând funcții în administrația locală cu activitatea de afaceri. Din 2020, el conduce compania „ЛУЧ” (rază – trad.), specializată în producerea echipamentelor industriale pentru testări nedistructive, fiind fondator și administrator cu cota parte de 50%, împreună cu tatăl său Vladimir Ciuprin.

În paralel, Alexandr Ciuprin, fiind membru al partidului pro-prezidențial „Edinaia Rossia” (Rusia Unită), a făcut parte din Duma orășenească din Balașiha (oraș situat în estul Moscovei) și a fost prim-adjunct al șefului Administrației orașului Kotelniki (o altă localitate aflată în sud-estul capitalei ruse).

Vizită la oamenii lui Tarlev: Primii pași ai rețelei de influență

Din datele obținute din cadrul partidului „Viitorul Moldovei” au comunicat că, inițial, la 9 februarie 2024, Ciuprin a apărut la congresul formațiunii conduse de Vasile Tarlev. Nu a vorbit de la tribună și nu a figurat în lista invitaților oficiali. S-a aflat în sală, discutând în pauze cu mai mulți participanți. Unele întâlniri au avut loc în afara spațiului evenimentului, în cafenele din apropiere.

Potrivit membrilor partidului care l-au văzut atunci, Ciuprin a pus întrebări detaliate despre situația din partidele politice, despre potențiale alianțe și despre resursele disponibile pentru campanii electorale. În seara aceleiași zile, acesta a avut o întâlnire cu Ludmila Corsun, viitorul pretendent la funcția de președinte.

Un tandem construit în Rusia

Corsun este cunoscută în diaspora moldovenească din Federația Rusă. Ea conduce organizația obștească „Autonomia Federală național-culturală a Moldovenilor din Rusia”, controlată din umbră de „hoțul în lege” Grigore Caramalac, alias „Bulgaru”.

În vara anului 2024, Corsun revine în Republica Moldova, iar pe 28 iulie participă la un eveniment organizat într-o localitate din raionul Anenii Noi.

Oficial, acțiunea era dedicată copiilor. La eveniment au participat mai mulți politicieni, printre care ex-ministrul de interne, Gheorghe Papuc, ex-ambasadorul R. Moldova în Rusia, Andrei Neguța, dar și fostul deputat PCRM, președintele asociației obștești „Republica”, coordonată de Moscova, care a candidat la funcția de parlamentar pe listele partidului „Moldova Mare” a lui Victoria Furtună, Anatolie Dubrovschi.

În cadrul evenimentului, au fost distribuite cadouri, iar scena era decorată cu simboluri tradiționale. Totuși, în materialele promoționale apărute online, imaginea lui Corsun era prezentată într-un context electoral. Panourile, fotografiile și mesajele sugerau deja o viitoare înaintare la funcția de președinte.

Prima etapă: candidatura prezidențială ca instrument de legitimare

La 21 august 2024, Ludmila Corsun a organizat o conferință de presă privind crearea grupului de inițiativă pentru susținerea candidaturii sale la funcția de președinte al Republicii Moldova. Evenimentul a fost construit pe o retorică suveranistă, iar participanții au purtat ii tradiționale, promovând un mesaj identitar „moldovenesc”, menit să mascheze orientarea geopolitică.

În prezidiu s-a aflat și Alexandr Ciuprin, prezentat ca un susținător al candidatului.

A doua zi, pe 22 august, Corsun și Ciuprin au depus documentele la Comisia Electorală Centrală pentru participarea la alegeri. Totuși, pe 24 august CEC a respins cererea pe motiv că Ludmila Corsun nu cunoaște limba română la nivelul cerut de lege.

Eșecul electoral și schimbarea strategiei

Pe 29 august 2024, Curtea de Apel Chișinău a respins contestațiile depuse împotriva deciziei CEC și a menținut hotărârea organului electoral. În acest context, operațiunea ar fi trecut la o etapă nouă: infiltrarea indirectă.

Potrivit informațiilor analizate, după eșecul din cadrul scrutinului prezidențial, Corsun și Ciuprin s-au divizat pe segmente distincte:

• Alexandr Ciuprin a primit sarcina de a prelua controlul asupra unei formațiuni politice existente.

• Ludmila Corsun a fost redirecționată spre mediul civic, cultural și religios.

Strategia respectivă avea drept scop extinderea influenței ruse prin structuri aparent apolitice.

Tentativa lui Ciuprin de preluare a partidului „Uniunea Centristă din Moldova”

La 29 iulie 2025, Ciuprin a inițiat un congres extraordinar al Partidului „Uniunea Centristă din Moldova” (UCM), în urma căruia a fost aleasă o nouă conducere. Fostul lider ar fi cedat funcția, iar Ciuprin a devenit vicepreședinte al formațiunii.

De menționat este că, potrivit datelor publicate pe Merișor-Leaks, gruparea criminală „ȘOR” încă la începutul anului 2025 examina UCM drept un partid „expirat” care poate fi cumpărat. Astfel de metode sunt frecvent utilizate de Moscova în operațiunile de influență externă: preluarea unor structuri politice inactive, dar înregistrate oficial, pentru a le transforma în vehicule electorale.

Corsun și ofensiva în societatea civilă

În paralel, Ludmila Corsun a inițiat contacte cu mai multe organizații civice, inclusiv structuri locale și grupuri culturale. În 2025, aceasta a lansat o serie de parteneriate cu organizația „Ador Orașul Meu”, coordonată de Serghei Mișin, fost consilier prezidențial al lui Igor Dodon pentru relații interetnice, care în ultimii ani a activat în interesele grupării „ȘOR”, și reținut la Moscova în decembrie 2025 sub pretextul că ar fi colaborat cu serviciile speciale de la Chișinău.

Astfel, pe 7 noiembrie 2025, Corsun a avut o întâlnire la Chișinău cu reprezentanții organizației, în cadrul căreia au fost discutate proiecte comune și cooperarea în domeniul diplomației publice. Potrivit informațiilor obținute, ar fi fost vizate programe precum:

„Apărarea Credinței”;

„Avocatul Poporului”;

„Rusia–Moldova: Prietenia de-a lungul secolelor”;

„Școala de Cetățenie Activă”.

Aceste proiecte ar fi urmărit promovarea mesajelor pro-ruse și consolidarea influenței în mediul religios, cultural și social.

Rivalități pentru controlul finanțărilor externe

Sursele din cadrul blocului „Victoria/Pobeda”, condus de condamnatul fugar Ilan Șor, afirmă că inițiativele Ludmilei Corsun ar fi avut și o componentă competitivă – preluarea resurselor financiare externe destinate anterior altor grupări de influență.

În mai multe intervenții publice, aceasta critica rețeaua condusă de Șor, sugerând că ar putea gestiona mai eficient relațiile cu diaspora moldovenească din Federația Rusă, fapt ce indică o fragmentare a rețelelor de influență și o competiție internă pentru controlul canalelor de soft power.

Dimensiunea religioasă și geopolitică

Unul dintre proiectele discutate, lansat în vara anului 2025 cu ajutorul lui Serghei Mișin – „Apărarea Credinței” – ar fi vizat sprijin juridic pentru Mitropolia Moldovei în disputele cu Mitropolia Basarabiei. Astfel de inițiative sunt utilizate frecvent pentru a influența comunitățile conservatoare și pentru a crea tensiuni identitare.

Coordonare și flux de informații

În paralel cu activitățile politice și civice desfășurate în Republica Moldova, Alexandr Ciuprin a continuat să transmită lui Vladimir Suhinin și altor agenți FSB informații sensibile privind evoluțiile politice, sociale și electorale către persoane din Federația Rusă. Comunicarea ar fi avut loc în mod regulat și ar fi vizat inclusiv evaluări privind situația internă și reacțiile societății.

Conform informațiilor analizate, Suhinin ar fi activ în structuri specializate în operațiuni externe și ar avea experiență în coordonarea rețelelor de influență din spațiul post-sovietic.

Din datele noastre, relația dintre cei doi a fost una exclusiv operațională, în care Ciuprin ar fi furnizat date despre:

dinamica partidelor politice și negocierile interne;

strategiile electorale și potențiale alianțe;

mediul religios și cultural, considerat vulnerabil la influență externă.

În același timp, Suhinin ar fi transmis indicații privind direcțiile de acțiune, prioritățile de infiltrare și tacticile de adaptare la contextul politic din Republica Moldova. În special, accentul ar fi fost pus pe dezvoltarea unor rețele aparent autonome – ONG-uri, proiecte culturale, inițiative civice – care să acționeze ca multiplicatori de mesaj și canale de influență indirectă.

Acest tip de relație reflectă un model clasic utilizat de serviciile ruse în operațiuni de influență hibridă. Coordonarea de la distanță, prin intermediul unor cetățeni cu dublă cetățenie, permite crearea unei „zone gri” juridice, care complică intervenția autorităților și reduce riscurile diplomatice directe.

Obiectivul principal nu a fost doar obținerea de informații, ci și construirea, pe termen lung, a unor rețele capabile să influențeze agenda politică, deciziile publice și orientarea geopolitică a Republicii Moldova.

La momentul publicării acestui articol, Ludmila Corsun a părăsit teritoriul R. Moldova și se află în Rusia. Reporterii Deschide.MD l-au contactat în ultimele zile pe Alexandr Ciuprin pentru a obține mai multe detalii, inclusiv despre operațiunea în care el ar fi fost implicat, însă acesta avea telefonul deconectat.