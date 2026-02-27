„Nu pot să cred, nici nu mai seamănă”: Dan Balan, apariție ciudată la concertul de la Chișinău

Dan Balan a susținut recent un concert la Chișinău, atrăgând atenția publicului și a fanilor printr-o schimbare vizibilă în aspectul său fizic. Mulți au observat că artistul pare mai slab și cu un look diferit față de aparițiile sale anterioare, stârnind discuții și îngrijorări pe rețelele sociale cu privire la starea sa de sănătate sau probleme privind consumul de substanțe interzise.

Printre comentariile apărute online în rândurile fanilor se numără:

„A îmbătrânit brusc, sper să nu sufere de vreo boală grea. Super artist, are voce, carismă, tot, dar noroc în dragoste nu prea.”

„Îmi pare rău, arată straniu… Dar vocea este inegalabilă. Bravo, Dan Bălan!”

„Sigur este Dan Balan? Parcă nu îmi vine să cred. Nici vocea nu pare a lui.

„Până la urmă, ce s-a întâmplat cu Dan Bălan?”

„Ceva i se întâmplă acestui cântăreț. Arată foarte schimbat! Sper să fie bine din punct de vedere al sănătății.”

„Foarte mult a slăbit. Oare ce s-a întâmplat cu el?”

„Nu pot să cred, nici nu mai seamănă.”

#dancer #danbalan #danbalanmusic #soundstalgic ♬ оригинальный звук – V.Lada @olgadessathebest Он — не просто артист. Он — явление. @Dan Balan — это энергия, харизма и тот самый вайб, который невозможно подделать. Для меня он легенда и настоящий шоумен. Его концерты — это всегда драйв, свет, звук и шоу мирового масштаба. Это когда мурашки с первых аккордов. Когда зал поёт каждую песню в унисон. Когда тысячи людей становятся одним сердцем. Он умеет держать внимание. Умеет чувствовать публику. Умеет делать так, чтобы вечер превращался в событие, которое ещё долго живёт в памяти. Это не просто музыка. Это атмосфера. Это стиль. Это уровень. И да — такие артисты не стареют. Они становятся только масштабнее. 🔥🎤✨ #moldova