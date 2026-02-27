O elevă ar fi fost abuzată sexual de un profesor, într-o școală din nordul țării: Cadrul didactic a fost suspendat, iar MEC a dispus o anchetă

O elevă dintr-o instituție de învățământ din nordul Republicii Moldova ar fi fost abuzată de un profesor. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) s-a autosesizat și a cerut suspendarea imediată a cadrului didactic, precum și interzicerea accesului acestuia în școli până la clarificarea situației.

„Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat în legătură cu informațiile privind un presupus caz de abuz sexual din partea unui profesor asupra unei eleve, într-o instituție de învățământ din nordul Republicii Moldova.

Ministerul a solicitat Direcției raionale de învățământ suspendarea imediată a cadrului didactic vizat din exercitarea atribuțiilor de serviciu pe întreaga durată a anchetei și interzicerea accesului acestuia în instituțiile de învățământ în care activează, până la clarificarea situației. Totodată, MEC a solicitat asigurarea protecției elevei minore și identificarea măsurilor de sprijin, inclusiv acordarea de asistență psihologică specializată prin intermediul Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică.

Circumstanțele cazului sunt investigate împreună cu instituțiile abilitate, iar informații suplimentare vor fi comunicate după finalizarea verificărilor. Astfel de comportamente constituie încălcări grave ale normelor de etică profesională și ale standardelor de protecție a copilului.

Instituțiile de învățământ au obligația de a raporta orice formă de abuz, neglijare, exploatare și trafic, și să asigure un climat educațional sigur, protector, favorabil dezvoltării armonioase a fiecărui copil.

Ministerul va monitoriza atent evoluția cazului și va continua să consolideze măsurile de prevenire și combatere a tuturor formelor de abuz și violență în mediul școlar. Instituțiile de învățământ trebuie să fie spații sigure pentru fiecare copil, iar orice abatere de la această misiune va fi tratată cu toleranță zero”, notează MEC.