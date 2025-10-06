55 de eurodeputați cer UE să accelereze aderarea Moldovei

Un grup de 55 de eurodeputați din 19 state membre ale Uniunii Europene a solicitat Consiliului European să deschidă imediat negocierile de aderare cu Republica Moldova. Printre semnatari se numără și Victor Negrescu, europarlamentar român, care subliniază sprijinul popular masiv pentru parcursul european al Chișinăului.

Eurodeputații laudă reformele implementate în Moldova, evidențiind progresele în consolidarea statului de drept și dezvoltarea instituțiilor democratice. Totodată, ei avertizează că Uniunea Europeană trebuie să acționeze rapid pentru a preveni pierderea influenței în regiune, în fața presiunii crescânde a Rusiei.

Solicitarea vizează accelerarea formalităților și deschiderea negocierilor de aderare, pentru a menține parcursul european și a transforma angajamentele politice în realitate concretă. Inițiativa reflectă sprijinul internațional pentru integrarea Moldovei în UE și interesul strategic al Bruxelles-ului pentru stabilitatea regiunii.

Deși nu există un calendar oficial, ținta neoficială indică anul 2028 drept momentul în care Moldova ar putea deveni stat membru al Uniunii Europene, dacă procesul de negocieri și reformele interne continuă conform așteptărilor.

Experții europeni consideră că acest demers poate influența decisiv ritmul negocierilor și poate genera presiune suplimentară asupra Consiliului European, pentru a menține Moldova pe drumul integrării europene.