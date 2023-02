6 baloane rusești cu posibile echipamente de recunoaștere, detectate deasupra Kievului: Majoritatea au fost doborâte

Șase baloane rusești au fost reperate deasupra Kievului, iar majoritatea au fost doborâte de apărarea antiaeriană, a anunțat miercuri, 15 februarie, administrația militară a capitalei ucrainene, relatează Reuters.

Administrația militară a scris pe aplicația de mesagerie Telegram că baloanele posibil să fi avut reflectoarele de colț radar și echipamente de recunoaștere.

Russian balloons have reportedly been detected over Kharkiv, Sumy & Kyiv: Report ❗️

Reportedly Ukrainian AD’s fired down these balloons

These are reconnaissance balloons that are meant to be shot down in order to find Ukraine’s air defense locations. Yesterday we tweeted this👇 pic.twitter.com/mWLQ6f0WHf

— OsintTV📺 (@OsintTV) February 15, 2023