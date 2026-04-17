6 state se opun aderării accelerate a Ucrainei și Moldovei

După Olanda, Italia, Ungaria, Germania și Franța, acum și Polonia anunță prin vocea lui Radosław Sikorski că nu va fi de acord cu aderarea accelerată a Ucrainei și Moldovei la UE.

„Comisia Europeană a lansat ideea unei scurtături către aderare. Acest lucru nu se va întâmpla. Credem că Ucraina trebuie să îndeplinească toate condițiile, așa cum a trebuit și noi ”, a spus viceministrul polonez Radosław Sikorski într-un interviu matinal la RMF FM.

El a adăugat că vor exista și capitole dificile de negociere cu Ucraina, cum ar fi agricultura și transporturile.

Deși liderii UE au aprobat deschiderea negocierilor tehnice (în decembrie 2025) și recunosc progresele Chișinăului și Kievului, procesul rămâne unul bazat pe unanimitate.

În timp ce state precum Suedia și Danemarca susțin finalizarea negocierilor până la sfârșitul anului 2027, opoziția marilor puteri europene și, până de curând, a Ungariei face ca o aderare „fulger” să fie puțin probabilă în acest moment.

Principalele state care au exprimat rezerve sau opoziție față de un calendar rapid (cum ar fi aderarea parțială sau totală până în 2027) sunt:

Ungaria: Sub conducerea noului premier Péter Magyar, Budapesta își menține opoziția față de o aderare rapidă a Ucrainei atâta timp cât aceasta se află în război. Parlamentul Ungariei a adoptat recent o moțiune de respingere a aderării Ucrainei, argumentând că statutul de membru pentru un stat în conflict ar implica direct UE în război.

Franța și Germania: Franța și Germania, considerate „motorul” UE, se opun scurtăturilor procedurale. Oficialii francezi și germani susțin că ambele țări trebuie să parcurgă toate reformele necesare și că o aderare rapidă ar putea destabiliza instituțiile europene sau ar putea afecta negativ carierele politice ale liderilor actuali din cauza lipsei de susținere populară pentru o extindere bruscă.

Țările de Jos și Italia: Alături de Franța și Germania, aceste țări au informat Comisia Europeană că nu susțin modelul „aderare întâi, integrare mai târziu” promovat anterior pentru 2027, cerând în schimb respectarea parcursului tradițional bazat pe îndeplinirea strictă a condițiilor de aderare.

Și Austria, prin fostul cancelar Karl Nehammer, s-a declarat „categoric” împotriva unei proceduri accelerate. Viena insistă că nu trebuie să existe tratamente preferențiale pentru Ucraina și Moldova în raport cu statele din Balcanii de Vest, care așteaptă de mult timp integrarea.