Rudele Ludmilei Vartic adună fonduri pentru exhumare și expertize medico-legale

Sora și mama Ludmilei Vartic au făcut un apel public pentru donații, după ce au fost informate că statul nu va suporta costurile legate de exhumarea trupului și efectuarea expertizelor medico-legale independente.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Victoria Tatarinov, sora Ludmilei, a mulțumit pentru sprijinul și solidaritatea comunității și a solicitat ajutor financiar pentru acoperirea cheltuielilor de exhumare, precum și pentru serviciile de asistență juridică specializată.

„Săptămâna trecută, mama mea a fost întrebată dacă este pregătită să suporte personal toate cheltuielile legate de exhumare și expertizele necesare. Din păcate, am înțeles că statul nu va acoperi aceste costuri esențiale pentru stabilirea adevărului”, a scris Victoria Tatarinov pe pagina sa de Facebook.

Rudele victimei subliniază că demersul este important nu doar pentru memoria Ludmilei Vartic, ci și pentru copiii acesteia și pentru toate persoanele care s-au confruntat cu abuzuri sau nedreptăți.

Totodată, familia dă asigurări că va menține transparența în utilizarea fondurilor colectate și că fiecare contribuție va fi direcționată către stabilirea adevărului în acest caz.

„Ne angajăm să asigurăm deplină transparență și să prezentăm clar modul în care vor fi utilizate sumele colectate”.

Reprezentanții familiei mai menționează că mai mulți specialiști implicați în proces au oferit deja sprijin fără a solicita plăți în avans, însă continuarea investigațiilor necesită resurse financiare suplimentare.

Pe 3 martie, Ludmila Vartic s-ar fi aruncat de la etajul superior al unui bloc de locuit din Capitală. La câteva zile, în spațiul public au apărut mai multe informații precum că femeia ar fi fost agresată de soț, vicepreședinte al Consiliului Raional Hîncești, iar urmare a acuzațiilor funcționarul a demisionat, apoi a respins acuzațiile.

Peste 30 de persoane au fost audiate pe acest caz. Copiii cuplului au depus mărturii în condiții speciale. Ancheta este actualmente gestionată de către procurori și polițiștii din Capitală.

Totodată, corpul neînsuflețit al Ludmilei Vartic va fi exhumat și supus expertizelor medico-legale suplimentare. Un expert judiciar urmează să facă parte din comisia care se va ocupa de caz.