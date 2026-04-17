Martorii din cazul Ludmilei Vartic, supuși intimidărilor

Martorii în cazul Ludmilei Vartic ar fi supuși unor presiuni pentru a nu spune anumite lucruri sau chiar pentru a oferi declarații false. Afirmația aparține avocatei familiei, Gabriela Kornacker, care susține că există informații privind tentative de intimidare a persoanelor implicate.

În cadrul unei emisiuni televizate, avocata a menționat că aceste presiuni ridică semne de întrebare asupra credibilității unor mărturii din dosar. Potrivit acesteia, probatoriul nu se va baza exclusiv pe declarațiile martorilor, în special ale angajaților din instituțiile vizate, întrucât acestea ar putea să nu reflecte în totalitate realitatea.

„Există și alte metode și acțiuni de procedură care pot demonstra anumite lucruri, iar noi mizăm pe acestea”, a declarat Gabriela Kornacker.

Avocata și-a exprimat speranța că ancheta va fi desfășurată riguros, astfel încât toate circumstanțele cazului să fie elucidate, iar adevărul să iasă la iveală.

Ludmila Vartic și-a pierdut viața în dimineața de 3 martie, după ce s-ar fi aruncat în gol de la etajul superior al unui bloc de locuințe din Chișinău. Tragedia s-a produs în jurul orei 07:00, pe strada Calea Orheiului din sectorul Râșcani al Capitalei.

Moartea Ludmilei Vartic a provocat reacții puternice în spațiul public, iar mai multe organizații pentru drepturile omului au declarat că nu exclud ipoteza unei posibile determinări la suicid, după ce au apărut informații precum că femeia ar fi fost agresată de soțul său, vicepreședinte al Consiliului Raional Hâncești.

Pe 16 aprilie, procurorul de caz a anunțat că un proces-verbal contravențional a fost întocmit pe numele Ludmilei Vartic la o oră la care femeia nu mai era în viață. În acest context, Centrul Național Anticorupție a inițiat o cauză penală pentru fals în acte publice.

Anterior, avocata mamei Ludmilie Vartic, Violeta Gașițoi, a anunțat că exhumarea victimei a fost admisă, însă expertiza medico-legală a fost amânată. Potrivit avocatei, autoritățile au acceptat efectuarea exhumării, însă au decis să amâne expertiza până la desemnarea unui expert de către părți. Apărătorii susțin că au prezentat deja un expert și au informat Procuratura, existând inclusiv acordul acestuia.

Un alt aspect grav semnalat în dosar vizează dispariția unor probe esențiale. Avocații au solicitat expertizarea hainelor victimei, însă au fost informați că acestea nu au fost ridicate ca probe, au fost transmise unei asistente și ulterior au fost distruse.

Potrivit legislației, hainele victimei reprezintă corpuri delicte și trebuie ridicate, sigilate și expertizate, întrucât pot conține urme de violență, probe biologice sau indicii privind modul producerii leziunilor. Distrugerea acestora ar putea compromite grav ancheta, susține apărarea.