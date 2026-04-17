În Rusia, în ultimii zece ani au apărut peste 1.000 de cimitire noi. Numărul total al acestora a crescut de la 72.760 la 73.833. Aceste date reies din informațiile furnizate de Sistemul Unificat Interdepartamental de Informații și Statistică, citate de ziarul „Moskovski Komsomolets”.

La sfârșitul anului 2025, cele mai multe cimitire se aflau în Bashkortostan (4.761), Tatarstan (3.194) și regiunea Smolensk (2.524). Cele mai puține se aflau în Chukotka (48), în regiunea Magadan (44) și în Sevastopolul ocupat (37).

În același timp. În același timp, crește și numărul crematoriilor. Conform datelor Ministerului Construcțiilor, în 2025 în Rusia erau înregistrate 33 de crematorii de stat, cu 10 mai multe decât în 2015. Cele mai multe facilități pentru incinerarea cadavrelor funcționează în Moscova (3). De asemenea, există câte două crematorii în regiunile Chelyabinsk, Rostov, Sverdlovsk, Novosibirsk, precum și în teritoriile Krasnodar și Primorsky.

În același timp, anul trecut, autoritățile din Sankt Petersburg au decis să extindă crematoriul orașului, pentru a-l transforma în cel mai mare din Europa. După modernizare, acesta va putea efectua până la 240 de incinerări pe zi.

Numărul cimitirelor și al crematoriilor crește în Rusia pe fondul pierderilor grele suferite în războiul împotriva Ucrainei, care, potrivit datelor serviciilor de informații occidentale, au atins un nivel record pentru această țară de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace.

Numărul victimelor identificate nominal a depășit 200.000 de persoane. Conform estimărilor Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) din Washington, până la sfârșitul anului 2025, armata rusă a pierdut până la 325.000 de soldați uciși, iar împreună cu răniții — 1,196 milioane.

În medie, anul trecut, aproximativ 35.000 de militari ruși au părăsit câmpul de luptă în fiecare lună. „Niciun război pe care URSS sau Rusia l-au purtat după cel de-al Doilea Război Mondial nu se compară nici măcar pe departe cu cel din Ucraina în ceea ce privește numărul de morți”, au remarcat analiștii CSIS.

Între timp, Rosstat a închis în 2025 practic toate statisticile demografice, inclusiv datele privind mortalitatea. Conform ultimelor informații disponibile, populația Rusiei era de 146,1 milioane de persoane, scăzând în ianuarie-martie 2025 cu 61,1 mii. În trei luni s-au născut 288,8 mii de persoane, 471,8 mii au decedat, scăderea naturală a populației a fost de 183,3 mii de persoane, care a fost compensată în proporție de 2/3 de creșterea prin migrație: 121,9 mii de persoane.