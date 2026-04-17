Retragerea trupelor ruse din Transnistria. Ce spune Igor Grosu

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a reacționat la declarațiile șefului administrației prezidențiale de la Kiev, Kirilo Budanov, potrivit căruia, în acest moment, nu se discută despre retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană în cadrul unui viitor acord de pace pentru Ucraina.

Igor Grosu a subliniat că o asemenea temă este, în prezent, sensibilă și riscantă pentru Republica Moldova, în condițiile în care Chișinăul nu participă direct la negocieri.

„Asta ar însemna să se discute despre noi fără noi. Și asta este foarte periculos pentru orice stat. Noi nu suntem prezenți la negocieri, nu știm ce se discută, aflăm pe surse. Acum este riscant pentru Republica Moldova să fie discutată retragerea trupelor ruse, într-un context în care noi încă nu suntem parte”, a spus Igor Grosu.

Reacția lui Igor Grosu vine după ce Kiril Budanov a declarat, într-un interviu, că viitorul acord de pace nu ar include o propunere privind retragerea forțelor ruse din regiunea transnistreană.

Șeful legislativului de la Chișinău a precizat că autoritățile moldovenești continuă să mențină subiectul pe agenda partenerilor internaționali implicați în procesul de negocieri.

„Ceea ce noi am făcut și facem este să menținem subiectul trupelor dislocate ilegal pe teritoriul nostru pe agenda partenerilor care au un cuvânt de spus în procesul de negociere a unei păci juste pentru Ucraina și a garanțiilor de securitate. După ce va veni pacea, sperăm să vină cât mai repede, va apărea o oportunitate pe care nu trebuie s-o ratăm. Atunci vom pune pe agendă subiectul retragerii trupelor, cu ajutorul partenerilor americani și europeni”, a mai spus Igor Grosu.