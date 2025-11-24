Vremea: Cer noros în toată țara

Meteorologii prognozează pentru acest început de săptămână cer noros în toată țara. Maximele termice vor fi cuprinse între +5 și +10 grade Celsius.

Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), vântul va sufla din sud-vest și va avea o viteză maximă de 9 km/h. Umiditatea aerului va fi de 65-70%.

La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 0° și +5°C.

În centrul țării și în Capitală, temperaturile vor varia între +3° și +8°C.

În sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între +5° și +10°C.