Elevii vor studia matematica din manuale estoniene: Ce părere au profesorii

Manualele de matematică din Republica Moldova vor fi înlocuite cu cele din Estonia începând din anul 2027. Autoritățile renunță la experimentele cu producția locală și mizează pe conținuturi europene modern. Manualele vor fi traduse și adaptate cu sprijinul Uniunii Europene.

Potrivit profesorilor de matematică, manualele școlare locale tind să fie prea teoretice și le lipsesc elementele practice. În plus, ele nu includ suficiente componente care să le facă mai interesante și mai atractive pentru elevi din punct de vedere pedagogic.

„Care sunt edițiile mai vechi sunt un pic teoretizate, pentru elevii medii le este foarte greu să studieze din manual. Nu sunt exerciții practice prin care să vadă aplicabilitatea în viața de zi cu zi”, a menționat profesoara de matematică, Marina Tătaru.

Elevii recunosc că adesea le este greu să rezolve anumite probleme și caută videoclipuri pe internet pentru a le înțelege mai bine.

Estonia se află printre țările cu cele mai bune rezultate la testele PISA și asta e un argument important pentru achiziția manualelor din această țară.

„Școlile din Moldova deja și-au demonstrat eficacitatea și rezultatele din Estonia sunt cele mai bune din Europa conform testelor PISA, inclusiv la matematică. În al doilea rând, Estonia este deja membru al Uniunii Europene și astfel noi implementăm cele mai bune practici europene la noi acasă”, a declarat fostul ambasador, stabilit în Estonia, Victor Guzun.

Estonia și Republica Moldova au istorii și structuri educaționale similare. Ambele sunt foste republici sovietice, iar unele manuale estoniene sunt în rusă, facilitând traducerea. Nu vor fi achiziționate fizic manuale, ci doar conținuturi și drepturi de autor, care vor fi adaptate pentru manualele de matematică de la clasa I până la clasa a XII-a.

„Ar fi o oportunitate să facem și noi rost de aceste conținuturi interesante, atractive, cu aplicativitate, cu elemente didactice noi, cu digitalizare, cu matematică financiară, cu utilizarea de instrumente TIC în procesul de învățare, dar și de pregătire a viitorului cetățean și, de multe ori, inclusiv cu aspect de democrație, implicare civică etc., atunci de ce să nu folosim această ocazie și să oferim următoarelor generații de copii conținuturi mai atractive și mai interesante”, a declarat secretarul general al Ministerului Educației și Cercetării, Galina Rusu.

Ministerul Educației beneficiază de sprijinul partenerilor de dezvoltare pentru această achiziție, care vor aloca aproape 500.000 de euro pentru drepturile de autor și traducerea adaptată.

Curricula educațională va fi gata până la mijlocul lui 2026, pentru ca manualele să fie disponibile începând cu 1 septembrie 2027.