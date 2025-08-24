86 de ani de la înțelegerea mișelească dintre Hitler și Stalin, când printr-un pact secret soarta Basarabiei a fost transformată într-un calvar

Acum 86 de ani, la Moscova, se semna cunoscutul Tratat de neagresiune dintre URSS și Germania Nazistă, care a avut consecințe devastatoare pentru Basarabia. Pactul a fost semnat în capitala URSS de șeful guvernului și ministrul de externe al URSS, Veaceslav Molotov, și ministrul de externe german Joachim von Ribbentrop, în prezența lui Iosif Stalin.

Pactul a împărțit Europa în sfere de influență sovietică și nazistă, care a declanșat Al Doilea Război Mondial. Documentul cuprindea trei clauze, respectiv împărţirea Finlandei şi a celor trei state baltice, Lituania, Letonia, Estonia, o clauză privind Polonia, ce prevede inclusiv posibila ei dispariţie ca stat independent, şi una privind Basarabia, care urma să reintre în zona de influență a rușilor.

Acest pact de neagresiune avea în anexă un protocol adiţional secret iar articolul 3 prevedea, în cazul teritoriului dintre Prut și Nistru, acordul tacit al Germaniei ca URSS să reanexeze Basarabia.

Scopul acestui pact s-a văzut la început de septembrie 1939, când pe flancul estic al Germaniei și pe cel vestic al URSS a avut loc o invadarea coordonată a Poloniei, ce a provocat începutul celui de-al Doilea Război Mondial.

După acest tratat, a reînceput marele calvar al Basarabiei în urma unei înţelegeri mişeleşti. Un pact, considerat de către istorici odios şi imoral. România a avut de suportat pierderi imense teritoriale ca urmare a acestui pact de neagresiune dintre Germania nazistă şi Uniunea Sovietică.

După invadarea Poloniei, în noiembrie 1939, Stalin a atacat Finlanda, iar în iunie 1940, sovieticii au anexat Țările Baltice. Spre sfârșitul lunii iunie, Moscova, printr-un ultimatum, a cerut autorităților române să se retragă imediat din Basarabia și Bucovina de Nord.

Aflată sub presiunea notelor ultimative și în contextul izolării internaționale a țării, România a fost nevoită să cedeze aceste teritorii pentru a evita războiul și vărsările de sânge. Un an mai târziu, la 22 iunie 1941, România a intrat în cel de-al Doilea Război Mondial, de partea Germaniei, atacând URSS, pentru a-și recupera teritoriile.

Pentru a comemora victimele celor două mari regimuri totalitare din Europa, Parlamentul European a adoptat în 2008 „Ziua europeană a comemorării victimelor stalinismului și nazismului”.