A fost ales urmașul lui Ali Khamenei: Ayatollahul Alireza Arafi va conduce Iranul

Ayatollahul Alireza Arafi a fost numit succesor interimar al lui Ali Khamenei, ucis în timpul atacului lansat de SUA și Israel asupra Iranului.

Alireza Arafi va fi doar interimar

Ayatollahul Alireza Arafi a fost numit membru al consiliului de conducere, însărcinat cu îndeplinirea temporară a rolului de Lider Suprem, a relatat agenția iraniană citată de India Today.

Alireza Arafi va ocupa poziția până la alegerea unui succesor în cadrul procesului constituțional iranian.

În sistemul iranian, consiliul interimar îi include pe președintele Masoud Pezeshkian, pe președintele Curții Supreme, Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i, și pe un cleric din Consiliul Gardienilor. Acest organism va conduce împreună țara după moartea lui Khamenei, în timp ce Iranul intră într-o fază de tranziție.

Alireza Arafi s-a născut în 1959, în Meybod, și este un cleric șiit iranian. În prezent este membru al Consiliului Gardienilor, al Adunării Experților și șeful Bache-Kooni Basij. A fost fost președinte al Universității Internaționale Al-Mustafa, lider al rugăciunii de vineri la Qom și șeful Seminarului Iranian.

Ayatollah Ali Reza Arafi has been appointed to the interim leadership council, joining Iranian President Pezeshkian and the head of the judiciary. pic.twitter.com/lbY01dLTY2— Intesar (@Intisarmehdi72) March 1, 2026