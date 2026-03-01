Ion Ceban, mesaj de omagiu pentru Eugen Doga: Muzica lui rămâne sufletul Chișinăului

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj de omagiu în memoria maestrului Eugen Doga, la 1 martie, subliniind că muzica acestuia rămâne parte din identitatea și sufletul Capitalei.

Ion Ceban a menționat că Eugen Doga a reușit să transforme în note sentimente profunde, greu de exprimat în cuvinte.

„Astăzi, 1 martie, ne amintim cu dor și recunoștință de maestrul Eugen Doga. E greu să vorbim despre el la trecut. Muzica lui face parte din viața noastră, din copilărie, din marile sărbători, din momentele în care am simțit mândrie. A pus în muzică dragostea de oameni, de neam, de frumos”, a spus primarul.

Edilul a evidențiat și legătura specială dintre compozitor și Chișinău, menționând că maestrul „a purtat capitala noastră pe cele mai mari scene ale lumii, fără să-și piardă simplitatea”.

„Pentru Chișinău, Eugen Doga a fost și rămâne o inimă care a bătut în ritmul orașului. Un om cald, modest, profund”, a adăugat Ion Ceban.

În încheiere, primarul i-a mulțumit maestrului pentru „lumină, emoție și demnitate”, subliniind că muzica lui Eugen Doga va rămâne mereu în sufletele oamenilor.

Maestrul Eugen Doga s-a născut la 1 martie 1937 și s-a stins din viață pe 3 iunie 2025. Fiind un titan al operei muzicale, Eugen Doga, timp de peste jumătate de secol, ne-a reprezentat cu demnitate și a dus cu onoare faima țării noastre în lume.

Renumitul compozitor a lăsat în urma sa un patrimoniu cultural imens: peste 200 de lucrări pentru film și teatru, zeci de piese simfonice, romanțe și valsuri. Creațiile artistice pe melodiile sale au fost traduse în sute de limbi, iar valsul său din „Gingașa și tandra mea fiară” este considerat o capodoperă muzicală a secolului XX. Muzica marelui maestru a răsunat la deschiderea Jocurilor Olimpice din 1980, 2014 și 2022 și a dus Moldova pe scenele mondiale.