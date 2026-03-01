FOTO Cum arată Tel Avivul după rachetele lansate de Iran

Iranul a lansat sâmbătă un atac cu rachete asupra orașului Tel Aviv din Israel, în răspuns la atacurile aeriene lansate de Israel și SUA. Imaginile cu urmările bombardamentelor sunt dramatice și arată dimensiunea dezastrului provocat de loviturile Iranului.

Cel puțin 40 de clădiri au fost avariate în atacurile iraniene de sâmbătă, a relatat agenția de știri israeliană Haaretz, citată de televiziunea Al Jazeera.

În același timp, peste 200 de locuitori au fost evacuați din casele lor și au fost direcționați către trei hoteluri din Tel Aviv după atacuri.

Imagini publicate de agenția foto Profimedia arată un bloc distrus complet de bombardamente și un crater imens provocat de impactul rachetei.

Oameni la locul loviturii, la o zi după ce o rachetă iraniană a lovit Tel Aviv, Israel, duminică, 1 martie 2026