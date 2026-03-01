Reguli mai stricte pentru plățile în numerar? Ce pregătesc autoritățile

Autoritățile își propun să identifice mecanisme suplimentare pentru a asigura transparența tranzacțiilor în numerar, în special în cazul cetățenilor din Diaspora care trimit bani în Republica Moldova pentru a-și cumpăra o locuință. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a anunțat că va discuta subiectul cu reprezentanții Băncii Naționale a Moldovei.

Potrivit oficialului, dificultățile apar în special atunci când sumele sunt aduse în numerar, iar proveniența acestora trebuie justificată.

„Dacă banii sunt într-un sistem financiar european, deja putem spune că ei au trecut acele reguli la o anumită etapă de proveniență. Din păcate, problema apare acolo unde sunt transportați în numerar, pentru că este foarte dificil să delimitezi ce s-a făcut legal și ce mai puțin legal. Dar prin transfer vom face tot posibilul ca să nu existe nicio constrângere ca cetățenii să-și aducă banii de peste hotare”, a declarat Andrian Gavriliță.

Ministrul a avertizat că persoanele care preferă să își păstreze economiile în numerar ar putea întâmpina dificultăți atunci când vor trebui să justifice proveniența banilor, în special în cadrul tranzacțiilor imobiliare.

Deseori, plățile în numerar sunt utilizate pentru achiziționarea unui imobil sau a unui automobil, în condițiile în care o parte dintre cetățeni manifestă reticență față de sistemul bancar.

„Această frică se simte mai ales la persoanele de vârsta a doua sau a treia, 40+, care trebuie să simtă banul în mână și probabil nu au suficientă încredere în sistemul bancar. Singurele impedimente pe care le-au întâmpinat clienții sunt legate de demonstrarea provenienței legale a banilor. Chiar și la notar, în cazul tranzacțiilor în numerar, trebuie demonstrată proveniența legală a acestora”, a explicat Cristina Ciobanu, agent imobiliar.

Experții economici susțin că piața imobiliară traversează o perioadă de stagnare, inclusiv pe fondul limitării tranzacțiilor în numerar.

„Piața imobiliară din municipiul Chișinău, cel puțin, a scăzut în trimestrul IV cu 80%. Agenții imobiliari și dezvoltatorii spun că, în mare parte, scăderea vânzărilor a fost influențată de implementarea Legii nr. 34, care a plafonat achitările în numerar până la echivalentul a 81 de mii de euro”, a declarat expertul economic Marin Gospodarenco.

Legea, intrată în vigoare la 1 aprilie 2025, limitează plățile în numerar în cazul tranzacțiilor de vânzare-cumpărare a bunurilor imobile la 100 de salarii medii lunare pe economie și la 50 de salarii medii lunare pentru mijloacele de transport. Astfel, plafonul actual este de aproximativ 81.700 de euro pentru bunuri imobiliare și 40.800 de euro pentru automobile.

Autoritățile susțin că noile reguli au drept scop combaterea economiei tenebre și sporirea transparenței financiare, însă reprezentanții pieței imobiliare avertizează că măsura a generat blocaje și reticență în rândul cumpărătorilor.