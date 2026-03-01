Mărțișoare și valsul lui Eugen Doga, oferite călătorilor la frontierele R. Moldova

Prima zi a primăverii a fost marcată într-un mod special la frontierele Republicii Moldova. Funcționarii vamali au întâmpinat călătorii cu mărțișoare, simbol al speranței, reînnoirii și al începuturilor frumoase, aducând un plus de căldură și bună dispoziție în procesul de traversare a frontierei.

Tradiția a fost completată în acest an de un element modern, orientat spre informarea corectă a pasagerilor. Odată cu mărțișorul, călătorii au primit un card de felicitare care conține un cod QR, prin intermediul căruia pot accesa rapid informații privind regulile de transportare a bunurilor peste frontieră, limitele valorice și cantitative admise.

Potrivit Serviciului Vamal, inițiativa contribuie la un proces vamal mai previzibil, transparent și lipsit de inconveniente.

Un moment aparte a avut loc la postul vamal Aeroport Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, unde atmosfera festivă a fost marcată de acordurile celebrului vals compus de maestrul Eugen Doga, interpretat de fanfara Poliției de Frontieră. Momentele coregrafice au transformat spațiul aeroportuar într-un simbol al renașterii și armoniei.

Într-un cadru comun, funcționarii vamali și polițiștii de frontieră au oferit mărțișoare pasagerilor aflați la plecare sau reveniți acasă, subliniind că frontiera înseamnă nu doar control și proceduri, ci și grijă față de oameni și respect pentru tradiții.

Prin această inițiativă, Serviciul Vamal își reafirmă angajamentul de a fi aproape de cetățeni, promovând atât securitatea și facilitarea circulației, cât și valorile culturale care apropie instituția de comunitate.