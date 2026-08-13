A furat 92 000 lei dintr-o mașină descuiată, în capitală: Momentul în care un georgian scoate geanta cu bani și pleacă nestingherit, filmat

Un bărbat de 52 de ani, originar din Georgia, a fost reținut de polițiștii din sectorul Rîșcani al capitalei, fiind suspectat de comiterea unui furt.

Potrivit oamenilor legii, bărbatul ar fi sustras dintr-un automobil lăsat descuiat o geantă în care se aflau 92.000 de lei.

În urma măsurilor speciale de investigație, polițiștii au stabilit identitatea suspectului și au identificat automobilul cu care acesta s-ar fi deplasat.

Ulterior, oamenii legii au efectuat o percheziție autorizată la domiciliul închiriat de bărbat. Acolo au fost depistați o parte din banii sustrași, dar și alte probe care ar putea avea legătură cu cauza penală.

Suspectul a fost reținut și se află în custodia poliției.

Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 4 ani.