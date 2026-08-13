Drona de la Crocmaz, prea avansată pentru radarele Moldovei

Drona care a explodat în satul Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, ar fi de origine rusească și ar avea propulsie reactivă. Potrivit ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi, aparatul este unul dintre cele mai avansate tipuri de drone ajunse până acum în apropierea teritoriului Republicii Moldova și nu a fost detectat de sistemele radar existente.

Ministrul a precizat că specialiștii continuă să analizeze aparatul pentru a stabili toate caracteristicile acestuia.

„Specialiștii sunt în proces de analiză a acestui obiect care a explodat. Din analizele prealabile reprezintă o dronă rusească cu propulsie, ceea ce reprezintă un model mai avansat decât toate celelalte care anterior au aterizat sau au explodat pe teritoriul Republicii Moldova. Vom veni ulterior cu detalii referitor la acest obiect explozibil”, a declarat Anatolie Nosatîi.

Potrivit ministrului, caracteristicile tehnice ale dronei au făcut ca aceasta să nu poată fi detectată de radarele moldovenești. Autoritățile încearcă să-și consolideze capacitățile de monitorizare și răspuns, însă acest lucru este îngreunat de resursele financiare limitate.

„Suntem în proces de a obține acele mijloace necesare pentru doborârea diferitor obiecte care reprezintă pericol pentru securitatea națională. Toate achizițiile desfășurate de Republica Moldova, reieșind din bugetul alocat, care este cel mai mic buget militar din Europa, nu ne permit să rezolvăm toate întrebările (…) ca să ținem pasul cu amenințările care sunt în creștere”, a spus ministrul.

Ministerul Apărării anunță, totodată, că cel de-al doilea radar de supraveghere a spațiului aerian, ajuns în Republica Moldova în luna mai, urmează să devină operațional în perioada următoare. Echipamentul este capabil să detecteze ținte la altitudini mai mari și ar urma să contribuie la îmbunătățirea monitorizării spațiului aerian.

Drona a căzut duminică în satul Crocmaz și a explodat, provocând un incendiu de vegetație. În urma incidentului, nicio persoană nu a fost rănită, însă fragmentele aparatului au avariat mai multe locuințe.

Potrivit informațiilor preliminare prezentate de autorități, modelul respectiv poate atinge o viteză de aproximativ trei ori mai mare decât dronele Shahed și este ghidat prin satelit.