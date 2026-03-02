Kievul a publicat proiectul pe embargo-ul asupra vinului, alcoolului etilic și strugurilor din Moldova

Guvernul ucrainean pregătește un proiect de rezoluție privind licențierea importului de struguri, vin și alcool din Republica Moldova, ca răspuns la restricția temporară privind exportul de carne de pasăre ucraineană. Motivul este că acțiunile Republicii Moldova sunt considerate discriminatorii, disproporționate și o încălcare a normelor comerciale internaționale. Ucraina propune să răspundă cu instrumente juridice dacă Republica Moldova nu își revizuiește restricțiile. Activitatea se desfășoară ținând cont de rezultatele inspecțiilor, care au arătat că detectarea substanțelor interzise este nesistematică, anunță autoritățile de la Kiev.

„Ucraina este atentă la orice semnal privind siguranța alimentară și pornește de la principiul toleranței zero față de substanțele interzise. Produsele noastre sunt exportate sistematic către piețe cu cele mai înalte standarde de control, în special către UE și Regatul Unit. Acesta este un indicator cheie al unei evaluări reale a riscurilor. În același timp, restricțiile introduse de partea moldovenească sunt disproporționate și se aplică produselor pentru care nu au fost înregistrate încălcări. Dacă astfel de decizii nu vor fi revizuite pe baza rezultatelor bazate pe dovezi ale unei evaluări a riscurilor bazate științific, Ucraina va aplica instrumentele prevăzute de acordurile internaționale pentru a-și proteja interesele economice”, a subliniat Taras Vîșoțki, ministrul adjunct al Economiei, Mediului și Agriculturii de la Kiev.

Introducerea unui regim de licențiere pentru importurile de vinuri și băuturi spirtoase moldovenești este considerată un instrument de răspuns proporțional și legal în absența unei revizuiri constructive a restricțiilor. Ucraina acordă prioritate dialogului, dar își rezervă dreptul de a lua măsuri adecvate pentru a proteja producătorii naționali și stabilitatea sectorului agroalimentar”, precizează autoritățile de la Kiev.