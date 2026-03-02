Moldoveni, trași pe sfoară cu mesaje „din partea MPay sau EVO”, despre o pretinsă taxă de drum restantă: Guvernul avertizează despre o nouă fraudă

Guvernul avertizează cetățenii despre o schemă de fraudă care utilizează în mod ilegal identitatea MPay și EVO. Astfel, dacă primiți mesaje SMS privind o pretinsă „taxă de drum restantă” și sunteți îndemnați să accesați un link, autoritățile recomandă să NU introduceți date personale sau bancare.

„ATENȚIE! FALS!

A fost identificată o schemă de fraudă care utilizează în mod ilegal identitatea MPay și EVO.

Cetățenii primesc mesaje SMS privind o pretinsă „taxă de drum restantă” și sunt îndemnați să acceseze un link precum:

conveniencemd.sbs/md

Acest link NU aparține Guvernului Republicii Moldova.

Este o tentativă de phishing pentru colectarea frauduloasă a datelor personale și bancare.

Platforma oficială este: mpay.gov.md

Important:

– MPay și EVO NU trimit linkuri suspecte prin SMS pentru achitarea urgentă a taxelor.

– Verificați întotdeauna domeniul oficial „.gov.md”.

– Nu introduceți date personale sau bancare pe site-uri necunoscute.

Dacă ați primit un astfel de mesaj, nu accesați linkul și raportați imediat la: [email protected] sau [email protected]”, comunică Guvernul.