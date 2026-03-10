PSD visează la o nouă majoritate cu traseiștii. Guvern fără USR, PNL și AUR

Am făcut calculele. PSD este la 11 parlamentari distanță de visul său cel mare. Să scape de USR și să aibă PNL la degetul mic, fără să fie obligat să apeleze la voturile AUR, scrie cotidianul.ro

PSD lucrează în tăcere și cu răbdare la o nouă majoritate parlamentară care i-ar putea permite să împuște trei iepuri dintr-o lovitură.

să se debaraseze de USR

să nu aibă nevoie de sprijinul AUR

să invite doar dacă vrea PNL la guvernare, dar în condițiile sale

Majoritatea nouă ar putea fi formată doar din PSD, traseiștii care au plecat din POT și SOS, UDMR și minorități.

V-au păcălit! Oamenii noi din campanie au devenit săgețile PSD în Parlament

SOS și POT sunt new entry în Parlament și au primit votul chiar de la cei nemulțumiți de partidele clasice. După un an și doar câteva luni, sunt aproape decimate. Anamaria Gavrilă se mai agață de patru-cinci deputați și senatori care i-au rămas fideli, deocamdată. Diana Șoșoacă a pierdut toți senatorii și mai are 15 deputați. Oricând însă unii se pot duce spre PSD, așa cum au făcut alți colegi de-ai lor.

Între timp, social-democrații au racolat direct câțiva parlamentari rătăciți, intrați de conjunctură în Parlament pe listele POT și SOS. Unii cu gândul de a vira imediat sau când se ivește momentul propice spre PSD, după cum mi-a mărturisit un ales chiar în primele zile ale legislaturii.

Împreună cu grupurile nou-formate din senatori și deputați care au dezertat de la Șoșoacă și Anamaria Gavrilă – PACE și Uniți pentru România – PSD începe să se apropie de o majoritate fără USR și chiar fără PNL. Și nici de sprijinul AUR nu ar avea nevoie, decât dacă AUR se va oferi să-l dea fără să ceară mare lucru la schimb.

Calculele care ar putea da peste cap toate socotelile politice. La un pas de majoritatea care lasă USR și PNL pe dinafară

La Senat, PSD are 36 de senatori, dintre care unul singur este afiliat, venit de la SOS – Ionel Carp. PACE , grup rezultat din SOS și nemulțumiții din POT, are 12 membri. UDMR are 10 senatori. Mai sunt și 6 neafiliați, rezultați din destrămarea POT. Unii mai sunt încă fideli liderului Anamaria Gavrilă, alții nu au știut cum să scape de ea. PSD ar putea negocia dur și convingător pentru a-i atrage pe toți într-o guvernare, cu promisiunea că vor primi ceva la schimb.

Astfel, social-democrații ar strânge 64 de senatori, în condițiile în care majoritatea este de 67. Încă trei senatori i-ar lipsi ca să guverneze fără bătăi de cap. Ar putea negocia cu PNL ca să obțină o majoritate confortabilă, dar nu va mai depinde la fel de mult de sprijinul acestui partid.

Situația e similară și la Camera Deputaților. PSD are 93 de deputați, dintre care 7 sunt afiliați de la SOS și POT. UDMR are 22 de aleși, minoritățile sunt 17 la număr. Neafiliați sunt 16, de la POT, SOS, AUR și minorități. POT mai are doar pe hârtie 14 aleși. În jur de 10 nu mai vor cu Anamaria Gavrilă și s-au unit în jurul lui Răzvan Chiriță, care vrea să facă grupul Uniți pentru România. Cu ei, PSD ar strânge 158 de deputați, iar majoritatea este de 166. Deci i-ar lipsi 8 aleși.

PSD ar avea deci două variante. Fie primește PNL la guvernare, dar în condițiile sale. Fie rupe în continuare ce a mai rămas în SOS, POT, poate chiar și de la AUR și completează majoritatea.

PACE și Uniți pentru România, sateliții deghizați ai PSD în Parlament

Până acum grupul PACE rezultat din POT și SOS și dezertorii de la POT adunați în jurul lui Chiriță au votat alături de PSD sau au făcut chiar treaba PSD. De câte ori țipa PSD împotriva unui ministru USR sau PNL, PACE se înființa cu moțiunea simplă a doua zi.

La Senat, Ștefan Pălărie de la USR chiar a numărat. Din 11 moțiuni depuse, cinci au fost împotriva USR, 4 împotriva PNL, una împotriva UDMR și una împotriva PSD.

În plus, grupul neînființat Uniți pentru România, din jurul lui Chiriță, pregătește moțiune de cenzură exact în buza bugetului. O minge la fileu pentru PSD care tot trâmbițează debarcarea lui Bolojan din cauza neînțelegerilor din Coaliție.

Nu în ultimul rând, PSD și-a unit forțele cu PACE și cu minoritățile și, cu ajutorul AUR e drept, a amânat în Biroul Parlament de la Camera Deputaților votul pentru noii membri din CNCD, Curtea de Conturi și pentru Avocatul Poporului. Funcțiile importante ale acestor instituții ar reveni, potrivit înțelegerii din coaliție, USR.