Absorbantele și tampoanele, taxate cu 20%? Nemerenco critică măsura

Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, critică propunerea de majorare a TVA pentru produsele de igienă feminină, inclusă în proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2027. Potrivit acesteia, măsura ar putea duce la scumpirea absorbantelor și tampoanelor, considerate produse de strictă necesitate.

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Ala Nemerenco afirmă că proiectul prevede excluderea produselor de igienă feminină din lista bunurilor pentru care se aplică în prezent cota redusă de TVA de 8%. În cazul aprobării modificărilor, acestea ar urma să fie taxate cu cota standard de 20%.

Fosta ministră susține că o asemenea decizie ar putea determina o creștere a prețurilor la aceste produse și critică argumentul privind uniformizarea cotelor de TVA.

Nemerenco a făcut referire și la practica din alte state, unde produsele de igienă feminină beneficiază de cote reduse de TVA, sunt scutite de taxe sau, în anumite cazuri, sunt oferite gratuit în instituții de învățământ și spații publice.

„În majoritatea țărilor europene se aplică în prezent un TVA redus”, a menționat fosta ministră, oferind drept exemple România, Spania, Franța și Polonia.

Criticile vin în contextul dezbaterilor privind proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2027, care prevede modificări ale cotelor de TVA aplicate mai multor categorii de produse.