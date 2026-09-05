„Taxa pe menstruație” provoacă revolta activistelor: „În RM femeile aleg dacă să cumpere absorbante sau mâncare la copii. Să vă explicăm asta?!”

Activista civică Vlada Ciobanu critică și ea decizia guvernării de a crește cota TVA de la 8% la 20% pentru produsele de igienă pentru femei, cum ar fi absorbantele și tampoanele. „Trebuie de explicat că astea sunt produse de strictă necesitate? Sau trebuie de povestit că suntem o țară săracă, unde femeile aleg dacă să cumpere absorbante sau mâncare la copii? Sau că fetele pot să nu meargă la ore pentru că nu-și permit și asta le scade și mai tare șansele la o educație și o viață mai bună?”, se revoltă tânăra, pe rețele.

„Eu pur și simplu nu înțeleg ce fel de oameni rupți de realitate și cu gândire învechită uneori propun și iau decizii: „ în proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2027 se propune eliminarea produselor de igienă pentru femei (absorbante, tampoane, etc) din lista bunurilor cu cotă redusă (8%) și aplicarea cotei standard de TVA de 20%, deși aceste produse sunt considerate bunuri de strictă necesitate în majoritatea țărilor și le sunt aplicate cote de 0% TVA sau sunt scutite total de orice taxe.”

Trebuie de explicat că astea sunt produse de strictă necesitate? Sau trebuie de povestit că suntem o țară săracă, unde femeile aleg dacă să cumpere absorbante sau mâncare la copii? Sau că fetele pot să nu meargă la ore pentru că nu-și permit și asta le scade și mai tare șansele la o educație și o viață mai bună? De ce, de ce trebuie de scris și de explicat asta?

Când vin cu idei o mână de oameni privilegiați (s-a tot mulțumit tuturor experților care au lucrat la proiect), care nu prea pun mâna pe carte să înțeleagă lumea sau să iasă prin țară, avem iată așa decizii. Scuzați pentru un nou „tam-tam””, a comentat Vlada Boțanu, activistă civică.