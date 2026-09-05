Ana Revenco a încasat peste 70 mii lei lunar la șefia așa-zisulului Patriot, până să plece din funcție: Deține două apartamente și un automobil

Ex-șefa Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării, așa-zisul Patriot, Ana Revenco, a încasat în 2026 un salariu de 580.020 de lei și diurne de 31.252 de lei, potrivit declarației depuse la încetarea mandatului. Salariul său mediu lunar a constituit circa 72.500 de lei.

Ana Revenco a mai obținut 229.166 de lei din arendă, de la A.O. Centrul La Strada.

Veniturile sale declarate până la plecarea din funcție au depășit astfel 840.000 de lei.

Fosta șefă a Centrului deține două apartamente, două terenuri, un alt bun imobil, un automobil Honda CR-V și patru conturi bancare.