Operațiune anticorupție la Procuratura Generală din Ucraina: Un oficial, reținut pentru protejarea call-centerelor ilegale

Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) a anunțat că desfășoară o operațiune împotriva unui grup criminal organizat condus de un oficial din cadrul Procuraturii Generale, care a fost reținut. Anchetatorii susțin că gruparea ar fi protejat o rețea de centre de apel frauduloase și ar fi fost implicată în spălarea banilor obținuți ilegal, scrie Kiev Independent.

Autoritățile au mai anunțat că funcționarul reținut a creat și condus organizația de la mijlocul anului 2025. El a atras în schemă angajați ai procuraturii și alte persoane fără statut oficial. Până acum, oamenii legii au identificat cinci suspecți.

Aceștia protejau centre de apel frauduloase prin care erau prejudiciați cetățeni ucraineni și străini. Procurorii NABU au identificat imobile, bijuterii și bunuri mobile de peste 20 de milioane de hrivne și conturi bancare de peste 10 milioane de hrivne, pe numele unor persoane terțe.

Potrivit publicației ucrainene, persoana reținută ar fi Serghei Kropiva, adjunctul departamentului de cooperare internațională al Procuraturii Generale.

Alte surse citate de presa de la Kiev susțin că procurorii anticorupție ar fi făcut percheziții și în birourile procurorului general Ruslan Kravcenko, al adjunctei sale, Maria Vdovicenko, și al guvernatorului regiunii Odesa, Oleg Kiper.

Purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale a negat însă informațiile privind percheziția în biroul procurorului general.

De asemenea, Procuratura Generală a anunțat că angajatul suspectat de implicare în activități ilegale va fi suspendat din funcție pe durata anchetei preliminare. Instituția a mai transmis că va coopera pe deplin cu autoritățile anticorupție și le va furniza toate informațiile necesare, în conformitate cu legea.

Noua anchetă vine în contextul intensificării acțiunilor anticorupție desfășurate de NABU. În ultimele luni, autoritățile ucrainene au instrumentat mai multe dosare importante, inclusiv unul privind spălarea banilor și atacuri corporative în care este vizată fosta adjunctă a șefului de cabinet al președintelui Vladimir Zelenski, Irina Mudra, precum și anchete de amploare privind compania nucleară de stat Energoatom.