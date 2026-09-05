Un nou atac al Rusiei asupra Kievului a avariat o clădire rezidențială

Rusia a atacat din nou capitala Ucrainei în noaptea de vineri spre sâmbătă. Autoritățile din Kiev au anunțat că o clădire rezidențială a fost avariată.

Un nou atac rusesc asupra Kievului a dus la avarierea unei clădiri rezidențiale.

Acoperișul și ultimul etaj al unei clădiri rezidențiale cu nouă etaje a fost avariat și incendiat în orașul Boryspil, lângă capitală, a anunțat Administrația Militară a regiunii Kiev, potrivit The Kyiv Independent.

O explozie s-a auzit și în centrul orașului Kiev în noaptea zilei de vineri.

S-au auzit mai multe alerte aeriane în timpul nopții

Alerte de raid aerian au fost declarate în capitală și în regiunea Kiev de mai multe ori peste noapte, inclusiv între orele 23:55 și 00:26, ora locală, în districtul Boryspil din regiune. O altă alertă a mai fost declarată la ora 01:55, potrivit sursei.

În capitala Ucrainei, alertele au fost declarate în jurul orei 21:00, la miezul nopții și din nou în jurul orei 2:00, ora locală.

În jurul orei 2 dimineața, ora locală, Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat, de asemenea, că dronele se îndreptau spre Kiev și regiunea înconjurătoare.

Vineri, o dronă rusească a lovit sediul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), vizavi de Catedrala Sfânta Sofia din centrul Kievului. Au fost rănite cel puțin doisprezece persoane, au declarat autoritățile locale.