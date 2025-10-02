Abuz de serviciu și contracte contractate ilegitim: SA Edilitate acuzată de pagube de milioane

Autoritățile au demarat o anchetă în cazul SA Edilitate, firmă publică implicată în contracte ce prezintă suspiciuni serioase de abuz în serviciu și derulare de contracte abuzive, care ar fi generat un prejudiciu de milioane.

Conform investigațiilor preliminare, funcționari de rang înalt din cadrul societății ar fi aprobat plăți nejustificate, au ignorat procedurile de achiziție publică și au favorizat firme în relație apropiată. Documentele contabile și rapoartele interne sunt analizate pentru a detecta falsuri, supraprețuri și livrări fictive.

Surse implicate afirmă că prejudiciul estimat se ridică la mai multe milioane de lei, afectând bugetul local și compromițând proiecte de infrastructură care vizau modernizări importante în localități gestionate de Edilitate.

Pe lângă ancheta penală, societatea va trebui să răspundă civil și financiar pentru recuperarea sumelor impuse. Se pregătesc ordonanțe de dare în plată, popriri și interdicții de a contracta pe viitor în sector public.

Cazul ar putea avea reverberații politice și sociale semnificative, în condițiile în care multe localități s-au bazat pe proiectele Edilității pentru serviciile esențiale — drumuri, iluminat, canalizare etc. Lipsa unei gestionări corecte pune în pericol încrederea cetățenilor în administrațiile locale.

Această investigație se înscrie în seria marilor dosare de corupție la nivel public, în care abuzul instituțional este combătut prin mecanisme de control și responsabilizare. Urmează ca organele de urmărire penală și instanțele să stabilească vinovății și să restabilească integritatea funcțiilor publice.