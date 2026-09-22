Abuz în serviciu: Procurorii cer câte 7 ani de pușcărie pentru doi ex-șefi ai AIC

Procurorii au cerut câte șapte ani de închisoare pentru fostul director general interimar al Aeroportului Internațional Chișinău și fostul director al Departamentului financiar-administrativ al întreprinderii. Cei doi sunt acuzați de abuz de serviciu în interesul unui grup criminal organizat, într-un dosar în care prejudiciul este estimat la aproape 3,7 milioane de lei.

Dezbaterile judiciare în dosar au fost finalizate pe 21 septembrie la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Potrivit acuzării, cei doi inculpați ar fi acționat în interesul grupului criminal condus de Ilan Șor și, cunoscând că activele Aeroportului urmau să fie concesionate, ar fi întreprins acțiuni pentru diminuarea cheltuielilor SRL „Avia Invest”.

Astfel, asupra Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” ar fi fost transferată obligația de achitare a unor prime de asigurare care, potrivit acuzării, urmau să fie achitate de „Avia Invest”.

Fostul director general interimar al Aeroportului ar fi semnat un contract de asigurare în valoare de 379.020 de dolari, iar ulterior primele de asigurare ar fi fost achitate din contul întreprinderii de stat.

Unele plăți ar fi fost efectuate deși, potrivit contractului de concesiune încheiat pe 30 august 2013 între Agenția Proprietății Publice și „Avia Invest”, obligația de procurare și menținere a asigurărilor revenea deja concesionarului.

Totodată, pe 1 noiembrie 2013, polița de asigurare ar fi fost emisă pe numele „Avia Invest”, iar drepturile și obligațiile Aeroportului ar fi revenit companiei concesionare. Cu toate acestea, potrivit acuzării, inculpații ar fi omis să înregistreze acordul adițional în evidența contabilă, fapt care ar fi permis nerestituirea sumelor achitate de întreprinderea de stat.

În consecință, Aeroportul Internațional Chișinău ar fi fost prejudiciat cu 3.690.687,94 de lei.

În cadrul dezbaterilor, procurorii au solicitat pentru fiecare dintre cei doi inculpați câte șapte ani de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis și privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții pentru o perioadă de cinci ani.

De asemenea, acuzatorii au cerut aplicarea arestului preventiv în vederea executării eventualei pedepse cu închisoarea.

Procurorii solicită și admiterea acțiunii civile formulate de Aeroport, cu încasarea de la inculpați a sumei de aproape 3,7 milioane de lei, cu titlu de prejudiciu material.

Pronunțarea sentinței este programată pentru 20 noiembrie 2026, ora 15:00.

Persoanele acuzate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.