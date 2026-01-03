„Nu ești gay?”: Cum răspunde Emilian Crețu la întrebarea care ține pe jar internetul

Actorul Emilian Crețu a răspuns întrebărilor legate de orientarea sa sexuală, alegând să păstreze discreția asupra vieții personale. „Nu e ok ca oamenii să știe tot”, a spus influencerul la Podcastul Lorenei.

„Dacă am ceva să vă zic, vă zic. Dacă n-am, înseamnă că pur și simplu n-am ce să vă spun în momentul acesta. Nu e ok ca oamenii să știe tot. Este suficient cât știu despre tine. Nu vreau să mă bag în dedesubturi. Oamenii vor să afle tot”, a spus Emilian Crețu.