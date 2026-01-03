Explozii puternice în Caracas. CBS: „Trump a ordonat atacuri asupra unor obiective militare venezuelene”

Zgomote puternice și avioane zburând la joasă altitudine au fost semnalate în capitala venezueleană Caracas sâmbătă dimineață, iar zona de sud a orașului, în apropierea unei importante baze militare, a rămas fără electricitate, relatează Reuters și CNN. Guvernul venezuelean a denunțat „agresiunea militară a SUA”, acuzând SUA că încearcă să „preia controlul” asupra resurselor țării. Președintele american Donald Trump a avertizat în repetate rânduri posibilitatea unor atacuri terestre împotriva Venezuelei.

Statele Unite desfășoară atacuri în Venezuela, a declarat un oficial american pentru Reuters, sâmbătă dimineață. Oficialul, care a vorbit sub condiția anonimatului, nu a oferit detalii.

Guvernul autoritar al Venezuelei a acuzat SUA că riscă să arunce America Latină în haos cu un act „extrem de grav” de „agresiune imperialistă”, după ce Donald Trump ar fi ordonat atacuri aeriene împotriva ţării sud-americane, relatează The Guardian.

Strikes against the 4F Barracks in the mountains overlooking Venezuela’s capital of Caracas, which houses a museum and the Mausoleum of Venezuelan politician, revolutionary, and military officer Hugo Chávez. pic.twitter.com/xJwiM6EN6Q — OSINTdefender (@sentdefender) January 3, 2026

Stare de urgență în Venezuela

Guvernul venezuelean a transmis, într-un comunicat, că „respinge, condamnă și denunță” „agresiunea militară” a Statelor Unite.

Footage which appears to show U.S. Army CH-47G “Chinook” Special Operations Helicopters, likely with the 160th Special Operations Aviation Regiment (SOAR), over the Venezuelan capital of Caracas. pic.twitter.com/60DCRoTeFQ — OSINTdefender (@sentdefender) January 3, 2026

„O astfel de agresiune amenință pacea și stabilitatea internațională, în special în America Latină și Caraibe, și pune în pericol viața a milioane de oameni”, a transmis guvernul.

Atacurile au avut loc în capitala Caracas și în statele Miranda, Aragua și La Guaira, se arată în comunicat, ceea ce l-a determinat pe Maduro să declare stare de urgență națională și să solicite forțelor sociale și politice să „activeze planurile de mobilizare”.

Better footage showing some of the damage caused by airstrikes earlier against the Port of La Guaira to the north of Venezuela’s capital of Caracas. pic.twitter.com/godDWctZKb — OSINTdefender (@sentdefender) January 3, 2026