Adevărul despre roamingul „gratuit” în UE: Internetul și apelurile uneori costă

Începând cu 1 ianuarie, cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în Uniunea Europeană pot utiliza telefonia mobilă la tarife similare celor de acasă. Operatorii locali își adaptează serviciile în baza regimului „Roam Like at Home”, ceea ce permite apeluri, mesaje și Internet mobil fără costuri suplimentare de roaming în statele membre UE.

Contactată de IPN, Michelle Iliev, secretar de stat digitalizare în cadrul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, spune că, pentru a beneficia de aceste condiții, utilizatorii trebuie să activeze roamingul înainte de a părăsi Republica Moldova.

Procesul e simplu și se face direct din setările telefonului sau din aplicația operatorului, a precizat Michelle Iliev, potrivit căreia aplicațiile operatorilor arată clar statutul în roaming și limitele disponibile.

„Regimul „Roam Like at Home” lucrează doar pentru țările membre UE și invers, țările membre UE în Republica Moldova, doar în acest spațiu”, a explicat secretarul de stat.

Apelurile și mesajele în UE sunt taxate ca cele naționale, în limita abonamentului. „Prețul apelului este ca de local. Dacă ai apeluri nelimitate acasă, le ai și în România sau în alte țări membre UE”, a mai spus Michelle Iliev.

În schimb, pentru Internetul mobil există o limită stabilită de fiecare operator, în funcție de abonament. După consumarea acesteia, utilizatorii pot activa pachete suplimentare direct din aplicație.

Totodată, utilizatorii trebuie să atragă atenția asupra apelurilor de ieșire. Dacă un cetățean moldovean aflat într-o țară UE sună în Republica Moldova, apelul este taxat conform roamingului. Însă dacă sună dintr-un stat UE în altă țară UE, apelul este considerat internațional și se taxează separat, nu din minutele de roaming.