Acces extins la tratamente: peste 150.000 de moldoveni au beneficiat de medicamente și dispozitive compensate în august

Programul național de compensare a medicamentelor și dispozitivelor medicale a ajuns, doar în luna august, la peste 150.000 de beneficiari din Republica Moldova. Este unul dintre cele mai mari numere înregistrate în ultima perioadă și reflectă importanța acestui mecanism de sprijin pentru pacienții vulnerabili.

Beneficiarii sunt, în mare parte, persoane care suferă de boli cronice, precum diabet, hipertensiune, afecțiuni cardiovasculare sau respiratorii. Pentru aceste categorii, accesul la tratamente regulate este vital, iar sprijinul financiar al statului devine singura cale prin care pot continua terapia fără a abandona din cauza costurilor.

Programul acoperă nu doar medicamente esențiale, ci și dispozitive medicale indispensabile — de la glucometre și teste pentru diabet, până la tensiometre și alte instrumente necesare pentru monitorizarea stării de sănătate.

Autoritățile susțin că investițiile în astfel de programe sunt mai eficiente pe termen lung decât cheltuielile ulterioare pentru tratamente costisitoare. Prevenția și controlul bolilor cronice reduc numărul internărilor și salvează resurse importante pentru sistemul de sănătate.

Guvernul anunță că lista medicamentelor și dispozitivelor compensate va fi extinsă treptat, pentru a răspunde mai bine nevoilor pacienților și pentru a include noi categorii de beneficiari.

Specialiștii în sănătate publică subliniază că acest tip de sprijin nu are doar o valoare medicală, ci și una socială: el contribuie la creșterea calității vieții, reduce inegalitățile și demonstrează angajamentul statului pentru protejarea cetățenilor săi.