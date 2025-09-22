Acces restricționat în terminalul Aeroportului Internațional Chișinău!

Accesul în terminalul Aeroportului Internațional Chișinău „Eugen Doga” va fi din nou restricționat pentru persoanele terțe. Din data de 25 septembrie până în 30 septembrie, în aerogară vor putea intra doar pasageriir care dețin bilet și documente de călătorie, precum și personalului autorizat și echipajelor aeronavelor.

Într-un comunicat de presă, AIC anunță că limitările vin ca urmare a deciziei Grupului de management a riscurilor.

„Îndemnăm pasagerii să călătorească responsabil și să se prezinte la aeroport nu mai devreme de trei ore înainte de zborul planificat. Vă mulțumim pentru înțelegere și cooperare. Securitatea și siguranța fiecărui participant la traficul transfrontalier sunt priorități absolute.