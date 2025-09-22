Niciun partid nu s-a prezentat la negocierile propuse de Mihai Ghimpu

Niciun reprezentant al partidelor unioniste și proeuropene nu s-a prezentat la negocierile propuse de Partidul Liberal pentru 22 septembrie. Liderul PL, Mihai Ghimpu, declară că se aștepta să vină mai multe formațiuni. Printre acestea: Liga Orașelor și Comunelor, Partidul Național Moldovenesc, Coaliția pentru Unitate și Bunăstare sau Alianța Liberal-Democraților pentru Europa.

„Faptul că pe stânga partidele proruse s-au unit și avem două blocuri, dar pe dreapta avem o sumedenie de partide, care toți promit marea și sarea, sunt pentru cursa europeană, pentru unirea cu țara, dar în realitate fiecare a hotărât de unul singur să participe la acest scrutin electoral, ceea ce, cum am zis, deranjează lumea. Lumea a așteptat și așteaptă unificarea, de aceea PL a venit cu această propunere”, a spus Ghimpu.

Liderul ALDE, Arina Spătaru, a respins ideea. Ea a menționat că votul nu poate fi tratat ca o loterie.

„În timp ce Domnul Ghimpu propunea improvizații, precum retragerea partidelor prin tragerea la sorți, noi, ALDE, eram la stradă, în pragul la CEC, pentru a proteja votul cetățenilor. Votul nu este o loterie, Domnule Ghimpu, ci expresie liberă și conștientă a oamenilor. Unitatea adevărată nu se face la zaruri, ci prin respect pentru democrație, prin integritate și prin curajul de a înfrunta corupția”, a spus Arina Spătaru.

Și Alexandru Bujorean, copreședinte al Ligii Orașelor și Comunelor, critică inițiativa. El afirmă că ar avantaja partidele proruse și cele de la guvernare.

„Noi regretăm că Domnul Ghimpu încearcă să vadă viitorul Republicii Moldova ca pe o loterie, în care prin trageri la sorți se poate hotărî soarta unui popor întreg. Noi considerăm că cei aproape 30% de indeciși și inclusiv dezamăgiți trebuie să aibă o opțiune de vot, pentru că în caz contrar ei o să ducă voturile la partidele proruse”, a spus Alexandru Bujorean, copreședinte LOC.

Dezamăgit de lipsa de reacție, Mihai Ghimpu a pus la îndoială sinceritatea formațiunilor care se declară proeuropene și unioniste.

„Fiindcă cu toții cunoaștem efortul depus de Federația Rusă, de Putin, pentru a deturna acest curs european. Eu cred că noi, președinții partidelor și partidele ca atare, trebuie să fim mai responsabili. Să conștientizăm ce are loc și să facem așa încât în Parlament să vină două fracțiuni proeuropene. Să fim siguri de faptul că se formează o majoritate parlamentară care o să continue cursul european”, a spus Ghimpu.