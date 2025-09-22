Blocul Unirea Națiunii se retrage din cursa electorală în favoarea PAS

Blocul Electoral „Unirea Națiunii” se retrage din cursa electorală în favoarea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).

Anunțul a fost făcut astăzi, 22 septembrie, în cadrul unui briefing de presă.

„Este de fapt un răspuns la multiplele și frecventele chemări și solicitări, justificate, foarte bine argumentate, către forțele politice pro-europene naționale de a-și uni eforturile în procesul de integrare europeană”, a declarat liderul PAS, Igor Grosu.

Blocul Unirea Națiunii este format din Partidul Reîntregirii Naționale „Acasă” (condus de Valentin Dolganiuc) și Partidul Național Liberal (condus de Mihail Severovan).