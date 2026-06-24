Accesul către PTF Cahul este blocat din cauza protestelor fermierilor

În urma protestelor organizate de fermieri, accesul către punctul de trecere a frontierei Cahul este blocat temporar.

Autoritățile competente se află la fața locului pentru menținerea ordinii publice și gestionarea traficului.

În acest context, participanții la traficul transfrontalier sunt îndemnați să opteze, după posibilitate, pentru traversarea frontierei prin PTF Leova–Bumbăta sau Giurgiulești–Galați.

La protest a venit și deputatul din Partidul Democrația Acasă, Vasile Costiuc, care și-a exprimat susținerea pentru fermieri.

„Tractoarele au blocat vama. Poliția este, o să-i documenteze. Măsurile sunt mai dure, dar asta e unica soluție de a fi auziți oamenii”, a declarat Costiuc.

Menționăm că producătorii agricoli din mai multe regiuni au anunțat organizarea unui protest pentru azi, subliniind că majorarea TVA de la 8% la 20% ar putea duce la falimentul unei părți importante a fermierilor mici și mijlocii, în timp ce marile corporații ar avea șanse mai mari de adaptare.