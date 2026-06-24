Spălare de bani în sumă de 13,5 milioane de lei. S-au efectuat 26 de percheziții

Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), împreună cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au descoperit o presupusă schemă de spălare a banilor în valoare de aproximativ 13,5 milioane de lei, fonduri care ar proveni din evaziune fiscală, contrabandă și activități ilegale de întreprinzător.

Potrivit oamenilor legii, membrii grupului investigat ar fi încercat să ascundă proveniența sumelor prin intermediul unei companii din domeniul imobiliar. Conform datelor preliminare, banii ar fi fost introduși în circuitul financiar prin contracte de împrumut încheiate între fondatorii, administratorii și compania respectivă.

Anchetatorii susțin că fondurile ar fi fost utilizate ulterior pentru achitarea unor lucrări de construcție, procurarea materialelor și serviciilor, precum și pentru efectuarea unor plăți către agenți economici din Republica Moldova și din străinătate.

Potrivit investigației, o parte din bani ar proveni din mărfuri introduse ilegal în țară prin intermediul unor operatori de transport internațional, dar și din activități comerciale nedeclarate. Veniturile obținute nu ar fi fost reflectate în evidența contabilă, ceea ce ar fi permis evitarea achitării obligațiilor fiscale.

În cadrul dosarului, cu sprijinul Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, au fost efectuate 26 de percheziții la domicilii și în alte locații.

În urma descinderilor, au fost ridicate telefoane mobile, dispozitive electronice, carduri bancare, documente și înscrisuri de ciornă, acte ce vizează activitatea unei companii de transport, copii ale carnetelor Interbus, contracte de împrumut și recipise. De asemenea, au fost depistate bunuri fără acte de proveniență, inclusiv articole vestimentare, încălțăminte și accesorii din piele, precum și mijloace financiare de peste 5 milioane de lei.

Bunurile și documentele ridicate urmează să fie supuse expertizelor în cadrul urmăririi penale. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și a persoanelor implicate.