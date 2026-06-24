Partidul Nostru cere reînregistrarea tuturor cartelelor SIM preplătite

Deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, susține că proiectul de lege privind identificarea utilizatorilor de cartele SIM nu este suficient pentru a combate eficient fraudele telefonice și digitale, deoarece nu prevede reînregistrarea obligatorie a cartelelor preplătite deja aflate în circulație.

În cadrul ședinței Comisiei economie, buget și finanțe, parlamentarul a declarat că proiectul, în forma actuală, ar permite menținerea pe piață a unui număr mare de cartele anonime, care ar putea fi utilizate în continuare în activități infracționale.

Potrivit lui Cuiumju, peste 1,6 milioane de cartele preplătite active nu ar urma să fie reînregistrate, iar acest lucru ar reduce eficiența măsurilor propuse de autorități. Deputatul a făcut referire la experiența Poloniei, unde, potrivit acestuia, cartelele existente au fost reînregistrate într-un termen de șapte luni, iar cele neidentificate au fost dezactivate.

Totodată, el a criticat termenul de 12 luni propus pentru implementarea noilor reguli și a afirmat că siguranța cetățenilor ar trebui să prevaleze în fața eventualelor dificultăți tehnice sau comerciale invocate de operatorii de telefonie mobilă.

La rândul lor, reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne au declarat că sunt deschiși să examineze eventuale modificări ale termenelor de aplicare a prevederilor până la lectura a doua a proiectului.

În context, Partidul Nostru susține necesitatea unor măsuri suplimentare pentru combaterea fraudelor prin intermediul comunicațiilor electronice. Formațiunea a anunțat că a înregistrat un proiect de lege care vizează prevenirea escrocheriilor telefonice și digitale și consideră că acesta ar putea fi examinat împreună cu inițiativa promovată de Guvern.

De asemenea, liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a lansat recent un apel către clasa politică pentru intensificarea campaniilor de informare a populației privind riscurile fraudelor online și telefonice. În această perioadă, formațiunea desfășoară o campanie de informare dedicată prevenirii acestor tipuri de infracțiuni.