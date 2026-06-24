Accident pe un drum aflat în reparații: Berlinschii cere măsuri de siguranță

Deputatul Alexandr Berlinschii, membru al Partidul Nostru, a lansat un apel public către autoritățile responsabile de infrastructură și securitate rutieră, după un accident produs pe traseul G39 Hârtop–Ghindești.

Potrivit parlamentarului, acesta a avertizat instituțiile statului cu doar câteva zile înainte despre riscurile majore de pe acest sector de drum și a expediat demersuri oficiale către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Administrația Națională a Drumurilor și Inspectoratul Național de Securitate Publică.

Acesta a solicitat verificarea situației și informații despre măsurile de siguranță aplicate pe segmentul respectiv.

„Astăzi au apărut informații despre producerea unui accident pe traseul Hârtop–Ghindești. Circumstanțele urmează să fie stabilite de autoritățile competente. Nu voi specula asupra cauzelor accidentului și nu voi atribui responsabilități înaintea concluziilor oficiale. Însă un lucru este cert: atunci când există semnale privind lipsa măsurilor de siguranță, autoritățile trebuie să reacționeze imediat. Aștept răspunsurile instituțiilor sesizate și voi informa publicul despre concluziile acestora. Siguranța oamenilor trebuie să fie mai importantă decât rapoartele și inaugurările”, a declarat Berlinschii.

Accidentul rutier s-a produs marți, 23 iunie, pe drumul G39 Ghindești–Hârtop–Unchitești, unde două automobile s-au ciocnit.

Potrivit informațiilor preliminare, impactul s-ar fi produs pe fondul lipsei măsurilor de siguranță în zona aflată în reparație.

Sectorul de drum este în proces de reabilitare din iunie 2025, însă, potrivit surselor, acesta nu ar fi semnalizat corespunzător. Singurul indicator rutier ar fi fost amplasat la începutul traseului, în timp ce lipsa marcajelor și praful dens de pe cei nouă kilometri de drum ar pune în pericol șoferii, mai ales pe cei care nu cunosc zona.

Din fericire, în urma accidentului nu au fost înregistrate victime.