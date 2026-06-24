Un minut de tăcere și sirene pornite pentru cei doi polițiști decedați la Sângerei

Polițiștii din întreaga țară au păstrat un minut de reculegere în semn de profund respect și solidaritate față de memoria celor doi colegi care și-au pierdut viața ieri, în urma unui tragic accident produs în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu la Sângerei.

În semn de omagiu, toate autospecialele de Poliție din țară au activat simultan semnalele sonore, marcând un moment de reculegere și respect pentru cei care și-au dedicat viața protejării cetățenilor.

„Ați plecat dintre noi în uniformă și ați lăsat în sufletele tuturor polițiștilor o durere imensă. Odihniți-vă în pace, Nicolae și Mihail”, se arată în mesajul Inspectoratului General al Poliției.

Accidentul s-a produs pe traseul R6, în apropierea satului Grigorăuca. Cei doi angajați ai Inspectoratului Național de Patrulare se aflau pe acostament și documentau o abatere rutieră în momentul în care au fost loviți violent de un automobil de marca Volkswagen.

În urma impactului, polițiștii au suferit răni extrem de grave și au fost transportați de urgență la spital. Din nefericire, medicii nu au reușit să le salveze viața.

Astăzi, Guvernul a decis să aloce resurse financiare din Fondul de Rezervă pentru acordarea unui ajutor material familiilor. Astfel, fiecare familie va primi câte un milion de lei.

Ancheta pe acest caz continuă, iar oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului.