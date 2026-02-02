Accesul persoanelor, interzis în anumite locuri din centrul Capitalei timp de 3 zile

Accesul în anumite zone din centrul Capitalei va fi limitat temporar, iar mai multe activități publice vor fi interzise, în contextul vizitei oficiale la Chișinău a președinților de parlament din Țările Baltice. Măsurile se vor aplica pe parcursul a trei zile și vizează inclusiv arterele de legătură cu aeroportul.

Primăria Municipiului Chișinău anunță că, în perioada 2–4 februarie 2026, zilnic între orele 08:00 și 16:00, va fi restricționat temporar accesul persoanelor în anumite locuri din centrul orașului, dar și pe arterele care fac legătura cu Aeroportul Internațional Chișinău.

Totodată, în perimetrul străzilor pe unde se va deplasa coloana oficială nu va fi permisă desfășurarea întrunirilor și a manifestărilor în masă. Autoritățile locale mai precizează că vor fi suspendate temporar și lucrările de reparație a drumurilor, intervențiile la rețelele electrice și termice, la sistemele de apeduct și canalizare, precum și lucrările de curățare sau tăiere a arborilor în zonele vizate.

Sunt exceptate de la aceste restricții manifestările social-culturale care au fost menționate în declarațiile prealabile depuse la Primărie pentru perioada respectivă.

Inspectoratul General al Poliției și Direcția de poliție a municipiului Chișinău vor asigura menținerea ordinii publice. Reprezentanții poliției vor informa persoanele fizice și juridice care desfășoară sau au anunțat acțiuni de masă în intervalul 02–04 februarie 2026 despre prevederile dispoziției emise de autoritățile publice locale.

Conducătorii auto sunt îndemnați să respecte indicațiile agenților de circulație, să dea dovadă de răbdare și disciplină în trafic și să evite abaterile de la Regulamentul circulației rutiere pe durata aplicării restricțiilor.

Amintim că președinții parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania efectuează, în perioada 2-4 februarie, o vizită oficială în Republica Moldova. Agenda include întrevederi la nivel înalt, participarea la o ședință solemnă a Parlamentului și o deplasare în teritoriu, vizita fiind văzută ca un semnal de susținere pentru parcursul european al țării.