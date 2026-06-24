Accident grav la Criuleni: Un cetățean israelian a murit, alți patru au fost răniți

Un bărbat a decedat, iar patru pasageri au ajuns la spital în urma unui grav accident produs în jurul orei 15:20, la Zăicana, raionul Criuleni.

Preliminar, în urma cercetărilor efectuate la fața locului, s-a stabilit că șoferul unui automobil de marca Toyota ar fi pierdut controlul mașinii din cauza vitezei excesive, iar vehiculul s-a răsturnat.

În urma accidentului, un bărbat a decedat la fața locului, iar alte patru persoane au suferit diverse traumatisme și au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Potrivit oamenilor legii, toate persoanele implicate în accident sunt cetățeni ai Statului Israel.

Circumstanțele exacte ale producerii accidentului urmează să fie stabilite.