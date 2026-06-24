Când începe admiterea în clasa a X-a la liceele din Chișinău și de ce acte e nevoie

După absolvirea gimnaziului, elevii au câteva opțiuni: să meargă la liceu sau să aleagă un colegiu, un centru de excelență sau o școală profesională. Cei care optează pentru prima variantă, trebui să aibă o medie de cel puțin 6,00 pentru a putea fi admis(ă).

În acest an, admiterea la liceu va fi organizată în două etape. Prima etapă va avea loc în perioada 13 iulie – 1 august, iar cea de-a doua în intervalul 3 – 14 august.

Admiterea se va face online pe escoala.chisinau.md. Doritorii vor putea selecta până la trei instituții pe care le vor aranja după preferințe. Repartizarea va fi realizată automat, în funcție de:

# media de concurs;

# ordinea opțiunilor selectate;

# numărul de locuri disponibile.

Ce trebuie să includă dosarul de înscriere

#1. Cererea de înscriere (cu indicarea profilului ales)

#2. Copia certificatului de absolvire a gimnaziului

#3. Copia actului de identitate al elevului sau certificatul de naștere (pentru tinerii sub 16 ani)

#4. Adeverință medicală

#5. O fotografie tip 3×4 cm

#6. Copii ale diplomelor de la olimpiade/concursuri (raionale, municipale, naționale, internaționale) – dacă există

Toate actele trebuie încărcate online, pe escoala.chisinau.md.

Pot fi admiși fără concurs:

# copiii rămași fără îngrijire părintească;

# copiii din familii cu părinți cu dizabilități severe sau accentuate;

# elevii cu cerințe educaționale speciale (cu curriculum general);

# copiii gemeni, dintre care unul cu performanțe la învățătură;

# copiii lucrătorilor migranți din state terțe;

# copiii cetățenilor Moldovei din diasporă.

Pentru a fi admisă(ă) fără concurs, e nevoie de acte confirmative.