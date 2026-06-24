Fermierii din Fălești protestează. Participant: Băgați în seamă doleanțele populației

Agricultorii din raionul Fălești au ieșit astăzi la protest, nemulțumiți de situația din sectorul agricol și de lipsa unor soluții din partea autorităților. Fermierii au organizat un marș cu tractoare pe drumurile din zonă, susținând că acțiunea se desfășoară în deplină conformitate cu legislația.

Potrivit organizatorilor, coloana de tractoare s-a deplasat regulamentar, cu distanță între vehicule și fără a bloca intenționat traficul.

„În cadrul protestului de azi facem un marș. Un marș regulamentar, fără blocări, cu deplasare regulamentară și distanță între tractoare, astfel încât să nu creăm impedimente. Vreau să arăt agricultorilor ce înseamnă atunci când se face un marș simplu, fără ilegalități. Uitați-vă, tractoarele se deplasează cu 5 km/h, iar distanța dintre ele este respectată”, a declarat unul dintre participanți.

Fermierii au transmis și un mesaj către autorități, solicitând ca revendicările lor să fie luate în considerare.

„Guvernanților, băgați în seamă doleanțele populației”, au spus protestatarii.

Participanții susțin că vor continua acțiunile până când problemele semnalate vor ajunge în atenția factorilor de decizie și vor fi identificate soluții concrete pentru sectorul agricol.

La protest s-au alăturat și mai mulți transportatori mici, care afirmă că înțeleg dificultățile cu care se confruntă agricultorii și au decis să le ofere sprijin.

Potrivit unor imagini video, pe unele porțiuni de drum traficul s-a desfășurat mai lent decât de obicei. Șoferii aflați în coloană afirmă însă că respectă toate regulile de circulație și că protestul se desfășoară în limitele legii.

Acțiunea face parte din seria protestelor anunțate de producătorii agricoli din mai multe raioane ale țării, care solicită măsuri urgente de sprijin pentru sectorul agricol.

Amintim că în urma protestelor organizate de fermieri, accesul către punctul de trecere a frontierei Cahul este blocat temporar. Autoritățile competente se află la fața locului pentru menținerea ordinii publice și gestionarea traficului