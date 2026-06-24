Noi cazuri de escrocherii în Moldova: Șapte victime au rămas fără un milion de lei

În ultimele 48 de ore, Poliția a înregistrat un un nou caz de fraudă telefonică, iar alte șase incidente, comise anterior, au fost raportate de victime abia acum.

Prejudiciul total depășește un milion de lei.

Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, 440 de tentative de escrocherie au fost dejucate, fiind astfel prevenite pierderile financiare.

Pentru prevenirea situațiilor riscante, Poliția îndeamnă populația să țină cont de câteva reguli esențiale:

Nu transmiteți bani sau bunuri persoanelor necunoscute.

Verificați orice solicitare suspectă, contactând direct banca sau Poliția.

Nu divulgați date personale și nu oferiți bani în urma unor apeluri telefonice neverificate.

„Nicio instituție bancară și nicio autoritate publică nu solicită datele personale prin telefon. Dacă primiți un astfel de apel, încheiați convorbirea și anunțați imediat Poliția. Fiți vigilenți. O verificare de câteva minute vă poate proteja economiile”, au subliniat oamenii legii.