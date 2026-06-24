Dragoș Galbur a depus o plângere la Procuratură împotriva Anastasiei Taburceanu

Președintele Partidului Național Moldovenesc, Dragoș Galbur, a depus astăzi o plângere penală la Procuratura Generală privind remunerațiile, sporurile și suplimentele salariale încasate de Anastasia Taburceanu în calitate de angajat al Moldatsa.

„Solicit organelor de drept să verifice legalitatea acestor plăți, perioadele în care aceasta s-a aflat efectiv pe teritoriul Republicii Moldova și dacă în acest caz există elementele constitutive ale unei infracțiuni”, a precizat liderul PNM.

Declarațiile vin pe fondul unor controverse apărute în ultima perioadă în jurul salarizării și administrării unor întreprinderi strategice, inclusiv Moldatsa, unde au fost inițiate verificări privind respectarea cadrului normativ în procesul de salarizare.

Mai exact, potrivit unei investigații publicate de RISE Moldova, Anastasia Taburceanu ar fi încasat peste un milion de lei în mai puțin de un an de activitate la Moldatsa. Datele analizate de jurnaliști arată că aceasta a fost angajată în funcția de purtătoare de cuvânt la începutul lunii iunie 2025.

Subiectul a generat numeroase reacții în spațiul public și politic, inclusiv solicitări privind publicarea informațiilor referitoare la gestionarea fondurilor întreprinderii și politica de salarizare.