Veste proastă pentru bugetari. Majorările salariale promise ar putea fi amânate. Gavriliță: Nu sunt bani!

Creșterea salariilor pentru angajații din sectorul bugetar, anunțată anterior pentru 1 septembrie, este pusă sub semnul întrebării. Ministrul Finanțelor, Adrian Gavrilița, a declarat că în prezent nu există resurse financiare suficiente, iar aplicarea noii legi a salarizării depinde de aprobarea politicii bugetar-fiscale care prevede majorări de taxe și impozite. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Realitatea te privește” de la Realitatea.

„Facem tot posibilul să reușim, dar există și cealaltă parte: noi putem promova această lege doar dacă avem surse de finanțare. Am promis și nu-mi pot permite, față de toți cetățenii acestei țări, să avem majorări de salarii pe datorie”, a declarat ministrul.

Oficialul a recunoscut că, în forma actuală a bugetului, statul nu dispune de bani pentru majorările promise de la 1 septembrie.

„Nu. În forma în care este prezentată astăzi, legea nu poate fi adoptată fără surse suplimentare de venit”, a menționat oficialul.

„Și atunci ar putea fi amânată?”, a fost întrebat Gavriliță.

„Da, doar în condițiile în care va fi aprobată o nouă politică fiscală, care, de fapt, ne aduce mai multă ordine”, a răspuns acesta.