Președintele Serbiei își anunță demisia și convoacă alegeri anticipate

Preşedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a declarat sâmbătă că va demisiona în câteva săptămâni şi a anunţat organizarea unor alegeri prezidenţiale şi parlamentare anticipate, relatează Reuters.

Demisia lui Vucic vine pe un fond de proteste în Serbia

Anunţul lui Vučić a venit după un an şi jumătate de proteste anticorupţie, conduse de studenţi, care au cuprins întreaga ţară, în urma prăbuşirii unui acoperiş la o gară din oraşul Novi Sad, din nordul ţării, care a provocat moartea a 16 persoane.

Cu câteva zile în urmă, în oraşul Novi Sad, studenţii au comemorat decesele şi au cerut organizarea unor alegeri generale anticipate.

„Voi fi preşedinte doar câteva săptămâni, iar apoi îmi voi da demisia”, le-a spus Vucic susţinătorilor săi în cadrul unui miting pro-guvernamental organizat în capitala Belgrad. Al doilea şi ultimul mandat al lui Vucic expiră la jumătatea anului 2027.

Vucic va încerca să preia funcția de prim-ministru

Vucic a mai declarat că va ajuta Partidul Progresist Sârb să câştige alegerile, inclusiv alegerile parlamentare anticipate, programate iniţial pentru anul 2027. El nu a precizat când va demisiona şi nici când ar putea dizolva parlamentul, o condiţie prealabilă pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate.